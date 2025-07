„Wie beurteilen Sie, was mit Herrn Assange geschehen ist?”

„Wie beurteilen Sie, was mit Herrn Assange geschehen ist? Ist es ein Ausdruck der freien Medien in Ihrem Land?” Auf die Frage einer BBC-Reporterin zur Pressefreiheit in Aserbaidschan antwortet Präsident Ilham Alijew mit einer Gegenfrage.