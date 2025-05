Israel tötet mehr als 117 Palästinenser

Seit der Ankündigung eines Waffenruhe-Abkommens zwischen Israel und der Hamas hat das israelische Militär Dutzende Palästinenser in Gaza getötet. Nach Angaben des Zivilschutzes vom Freitag befinden sich unter den Getöteten 32 Frauen und 30 Kinder. Demnach wurden mindestens 266 Menschen verletzt. Laut dem Sprecher des Zivilschutzes, Mahmoud Basal, wurden im Norden Gazas 91 getötete Palästinenser registriert. Im Süden seien 16 Palästinenser getötet worden – 14 in Chan Yunis und zwei in Rafah. Im Zentrum des Gazastreifen werde von zehn Todesopfern berichtet.