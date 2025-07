Irreführende Twitter-Übersetzungen

Der Tweet einer Journalistin über die Polizeigewalt in Paris wurde vom Kurznachrichtendienst Twitter falsch übersetzt. Obwohl im Originaltext von der Türkei an keiner Stelle die Rede ist, liest sich die Übersetzung so, als ob sich die gewaltsamen Vorfälle in Frankreich in der Türkei ereignet hätten. Verbreitet das Übersetzungstool von Twitter bewusst Fehlinformationen?