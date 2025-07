Das türkische Militär soll die aserbaidschanische Armee bei der Minenräumung in den von Armenien befreiten Gebieten der Region Berg-Karabach unterstützen. Das teilte das türkische Verteidigungsministerium am Montag in einer Erklärung mit.

Zudem werde die Türkei die Weiterbildung der aserbaidschanischen Soldaten unterstützen. Die türkischen Spezialisten für Kampfmittelbeseitigung werden die aserbaidschanische Armee bei der Räumung von Minen und improvisierten Sprengkörpern (IEDs) in den von der armenischen Besatzung befreiten Gebieten unterstützen, hieß es in der Erklärung.

Das türkische Militär leistete der libyschen Armee zuvor eine ähnliche Hilfe, um die Rückkehr der Zivilbevölkerung in befreiten Gebieten zu erleichtern. Türkische Minenräumungsexperten und türkische Sondertruppen waren am Einsatz beteiligt, um unbeabsichtigte Explosionen zu verhindern.

Die Beziehungen zwischen den ehemaligen Sowjetrepubliken Aserbaidschan und Armenien sind seit 1991 angespannt. Damals besetzte das armenische Militär die Region Berg-Karabach, die völkerrechtlich als Teil Aserbaidschans gilt, und sieben angrenzende Regionen.

Als Ende September neue Zusammenstöße ausbrachen, startete die armenische Armee Angriffe auf die aserbaidschanische Zivilbevölkerung und Streitkräfte. Mehrere humanitäre Waffenstillstandsvereinbarungen wurden dabei verletzt.

Während des 44 Tage andauernden Konflikts befreite Aserbaidschan mehrere Städte und fast 300 Siedlungen von der armenischen Besatzung. Am 10. November unterzeichneten die beiden Länder ein von Russland vermitteltes Abkommen zur Beendigung der Kämpfe und zur Arbeit an einer nachhaltigen Lösung des Territorialstreits.