TRT World Forum: Erdoğan für mehr Nutzerschutz in Social Media

In seiner Ansprache beim #TRTWorldForum2020, das dieses Jahr unter dem Motto „Wechselnde Dynamiken: Die internationale Ordnung in einer post-pandemischen Welt“ stattfindet, geht der türkische Präsident Erdoğan auch auf das neue Internetgesetz in der Türkei ein. Erdoğan plädiert dabei für höheren Nutzerschutz und mehr Verantwortung der Social-Media-Unternehmen. Mehr dazu: https://www.trtdeutsch.com/news-welt/trt-world-forum-2020-die-welt-im-schatten-der-corona-krise-3711692