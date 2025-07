Mohnheim fördert Moscheebau

In Monheim am Rhein werden derzeit zwei Moscheen gebaut. Eine Straße in der nordrhein-westfälischen Stadt ist zudem nach dem muslimischen Mystiker Mevlana Rumi benannt. Anders als bei vielen anderen Lokalpolitikern löst das bei Daniel Zimmermann keine Skepsis aus. Im Gegenteil: Der Bürgermeister unterstützt das Bauvorhaben und plädiert für mehr Vielfalt.