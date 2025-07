Der syrische Ableger der PKK-Terrorgruppe, auch als YPG bekannt, soll mehr als 3300 Syrer willkürlich festgenommen haben. Der Verbleib der Entführten sei unbekannt, erklärte der Leiter des Syrischen Netzwerks für Menschenrechte (SNHR), Fadel Abdul Ghany, am Montag gegenüber der Nachrichtenagentur Anadolu.

Der Menschenrechtsgruppe zufolge infhaftierte die Terrogruppe YPG/PKK 3.398 Personen. Ihr Schicksal sei ungewiss.

„Es wird nicht angegeben, warum die Gefangenen festgehalten werden. Es gibt kein Gerichtsverfahren. Die Familien werden nicht informiert. Die Situation unterscheidet sich nicht von den Praktiken des Assad-Regimes“, kritisierte Ghany.

Ein kürzlich von der SNHR veröffentlichter Bericht mit dem Titel „Die wichtigsten Menschenrechtsverletzungen in Syrien im November 2020“ forderte, dass „Staaten, die die Demokratischen Kräfte Syriens (SDF) unterstützen, Druck auf diese Kräfte ausüben sollten, um sie zu zwingen, alle ihre Verletzungen in allen von ihnen kontrollierten Gebieten und Städten einzustellen“. Die SDF stellen einen Dachverband von militärischen Kräften in Nordostsyrien dar, der von der YPG/PKK maßgeblich angeführt wird.

In ihrer mehr als 30-jährigen Terrorkampagne gegen die Türkei ist die PKK - von der Türkei, den USA und der EU als Terrororganisation gelistet - für den Tod von fast 40.000 Menschen, darunter Frauen und Kinder, verantwortlich.