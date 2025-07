Der neue deutsche Botschafter in Ankara, Jürgen Schulz, hat am Donnerstag den TRT-Intendanten Ibrahim Eren im Rahmen eines Höflichkeitsbesuchs getroffen. Das Gespräch fand im Hauptsitz der türkischen Radio- und Fernsehanstalt (TRT) in Ankara statt. Beim Treffen wurden die langjährigen bilateralen Beziehungen zwischen Deutschland und der Türkei in der Diplomatie und im Medienbereich hervorgehoben. Auch äußerten sich Schulz und Eren über die Kooperationsmöglichkeiten.

Angesichts des deutsch-türkischen Anwerbeabkommens, das sich bald zum 60. Mal jähren wird, waren auch die türkische Diaspora und die türkischstämmigen Bürgerinnen und Bürger in Deutschland Gesprächsthema. Deutschland sei aufgrund dieser Umstände ein wichtiges Land – sowohl für die Türkei als auch für TRT, betonte Eren. Der Erfolg der beiden türkischstämmigen Biontech-Gründer, Dr. Özlem Türeci und Prof. Dr. Uğur Şahin, wurde ebenfalls erwähnt.

Der Medienmacher informierte den deutschen Diplomaten auch über das TRT-Programm, das unter anderem viele Kultur- und Unterhaltungsangebote enthält. Vom englischsprachigen TRT World bis hin zu TRT Çocuk, einem Kindersender, würden die Sendungen auf verschiedenen Kanälen ausgestrahlt. Als Teil der Europäischen Rundfunkunion EBU und des Asiatisch-Pazifischen Rundfunknetzwerkes ABU sende die türkische Anstalt für ein breites internationales Publikum, so Eren. Die Dokumentarfilme und insbesondere TV-Serien erfreuten sich jüngst großer Beliebtheit bei den Zuschauern.

Der Intendant zeigte sich vom Besuch des Diplomaten erfreut und verwies während des Gesprächs auf die Präsenz von TRT in Deutschland. Die Gesellschaft unterhalte bereits seit vielen Jahren Büros in Berlin und Köln. Der englischsprachige Sender TRT World habe zudem eine Auslandskorrespondentin in Berlin und die neu gegründete deutschsprachige digitale Nachrichtenplattform TRT Deutsch arbeite ebenfalls von der deutschen Hauptstadt aus, erklärte Eren.

Jürgen Schulz ist seit Oktober 2020 deutscher Botschafter in der Türkei. Er löste seinen Vorgänger Martin Erdmann in Ankara ab. Der studierte Wirtschaftswissenschaftler hat lange Jahre als Diplomat gearbeitet. Zu seinen Stationen gehört unter anderem sein Dienst im turksprachigen Kirgisistan. In Brüssel war er für die politische Abteilung im Internationalen Stab der NATO von 1996 bis 2001 tätig. Außerdem hatte er verschiedene Aufgaben im Auswärtigen Amt und im Bundeskanzleramt inne.