Der dramatische Rückgang der Passagierzahlen am Flughafen Wien hält an. Im November nutzten nur 181.115 Fluggäste den Airport in Schwechat – das waren um 92,4 Prozent weniger als vor einem Jahr.Der Passagierrückgang betrifft im vergleichbaren Ausmaß die ganze Gruppe inklusive Flughäfen Malta und Kosice.

Kumuliert von Januar bis November 2020 ging das Passagieraufkommen am Standort Flughafen Wien um 74 Prozent auf 7.586.101 Reisende zurück, wie der Flughafen am Donnerstag mitteilte.

Die Flugbewegungen in Wien sanken im November um 79,4 Prozent, das Frachtaufkommen um 21,8 Prozent im Vergleich zum November des Vorjahres.

An der Börse in Wien legte die Flughafen-Aktie vor der Erklärung zeitweise um 1,48 Prozent auf 27,40 Euro zu, sackte jedoch nach Bekanntwerden der Zahlen um 0,7 Prozent auf 26,80 Euro ab.