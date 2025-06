Der 26-jährige Karim Kurtović, Bruder des am 19. Februar 2020 in Hanau ermordeten Hamza Kurtović, ist Ende März von einem Polizisten mit einem Faustschlag attackiert worden. Nach eigenen Angaben war er am späten Abend mit einem Freund unterwegs, als sie eine Auseinandersetzung beobachteten. Laut Kurtović gingen die Beamten unverhältnismäßig gegen seinen Freund vor, deshalb habe er ihn verteidigen wollen – und sei daraufhin mit einem Faustschlag angegriffen worden. Er stellte Anzeige wegen Körperverletzung im Amt.