Der britische Pharmakonzern AstraZeneca übernimmt das US-Biotechunternehmen Alexion. AstraZeneca zahle für den Deal 39 Milliarden Dollar (32 Milliarden Euro) bar und in Aktien, teilte Konzernchef Pascal Soriot am Samstag mit. Das Pharmaunternehmen will damit sein Geschäft im Bereich Immunologie und seltene Erkrankungen ausbauen.

Der Gesamtpreis pro Aktie soll demnach bei 175 Dollar liegen - ein Aufschlag von 45 Prozent auf den Schlusskurs von Alexion am Freitag. Die Übernahme wird voraussichtlich im dritten Quartal 2021 abgeschlossen sein. Die Aktionäre des Bostoner Unternehmens Alexion werden dann 15 Prozent des neuen Konzerns halten.

AstraZeneca hat zusammen mit Forschern der Universität Oxford einen Impfstoff gegen das Coronavirus entwickelt. Doch die Zulassung des Vakzins steht noch aus. AstraZeneca hatte Ende November erklärt, sein Impfstoff sei zu 70 Prozent wirksam. Bei der Konkurrenz sind es über 90 Prozent, weshalb Fragen zur Wirksamkeit aufkamen.

Am Dienstag veröffentlichten die Partner als erste Hersteller die Ergebnisse ihrer klinischen Impfstofftests in einer wissenschaftlichen Fachzeitschrift und nahmen damit eine wichtige Hürde.