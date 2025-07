Vor dem Landgericht Berlin wird am Montag (15.00 Uhr) das Urteil gegen den Autor einer Serie von E-Mails mt rechtsextremen Gewaltdrohungen erwartet. Der Angeklagte André M. soll zwischen Oktober 2018 und April 2019 bundesweit Drohschreiben an Gerichte, Behörden, Polizeidienststellen, Einkaufszentren, Presseorgane und Bundestagsabgeordnete verschickt haben. Auch der Beginn des Prozesses im April 2020 wurde von einer Bombendrohung überschattet.

Dem Angeklagten werden in 107 Taten unter anderem die Störung des öffentlichen Friedens durch die Androhung von Straftaten, Nötigung sowie versuchte räuberische Erpressung und Bedrohung vorgeworfen. Die Generalstaatsanwaltschaft forderte in ihrem Plädoyer vier Jahre und drei Monate Haft und beantragte die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus. Die Verteidigung sah die Schuld des Angeklagten hingegen als nicht erwiesen an und forderte Freispruch.