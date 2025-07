Türkei: Gestohlene Kybele-Statue wiedererlangt

Das türkische Kulturministerium hat die Rückgabe der nach Israel geschmuggelten Kybele-Statue an die Türkei verkündet. Die 1700 Jahre alte Statue der Muttergottheit werde in einem neuen Museum in der Provinz Afyonkarahisar aufbewahrt.