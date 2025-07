Traumatisierte Flüchtlinge in Griechenland

Trauma, Perspektivlosigkeit und Depressionen: Tausende Flüchtlinge auf den griechischen Inseln leiden an posttraumatischen Belastungsstörungen. Jeder Dritte denkt an Selbstmord, nachdem er jahrelang an den EU-Außengrenzen festgehalten wurde.