Syrisches Folteropfer begegnet Peiniger

Nachdem er zehn Jahre lang in Damaskus gefoltert wurde, begegnete Anwar al-Bunni seinem Peiniger in einem Lebensmittelgeschäft in Berlin wieder. Der ehemalige Geheimdienst-Mitarbeiter muss sich nun vor dem Landgericht Koblenz unter anderem wegen Mordes in 58 Fällen verantworten.