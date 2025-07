Fahrradwettbewerb in Gaza

Männer in Gaza, die durch israelische Angriff ihr Bein verloren haben, nahmen an einem besonderen Fahrradwettbewerb teil. Über 20 Männer radelten auf einer Strecke von einem Kilometer. Die Menschen in Gaza leben unter einer politischen Blockade Israels, wo es ihnen an vielen Grundbedürfnissen fehlt.