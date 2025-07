Jugendliche in Frankreich erheben ihre Stimme für die Uiguren in China

Jugendliche in Frankreich wollen auf die menschenunwürdige Situation der Uiguren in den chinesischen Internierungslagern aufmerksam machen, etwa mit einem Rap-Video. Das Leid der Uiguren erinnert andere an die Lage in den Konzentrationslagern während des Holocaust.