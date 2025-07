Entwicklungsminister: Superreiche sollen mehr gegen Corona-Krise leisten

Bei der Bewältigung der globalen Corona-Krise will Entwicklungsminister Müller „superreiche Krisengewinner“ stärker in die Pflicht nehmen. Milliardäre müssten in einen Solidaritätsfonds einzahlen oder die Impf-Initiative Covax unterstützen.