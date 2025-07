Nach dem Mord an einem Imam in Ebersbach an der Fils befinden sich nun die Ehefrau des Getöteten und dessen Bruder in Untersuchungshaft. Durch die Ermittlungen habe sich ein schwerer Verdacht gegen die beiden Angehörigen ergeben, berichtete die Polizei am Montag. Die Ermittler vermuten ein familiäres Motiv.

Der 26-jährige Mann war letzte Woche Montag im baden-württembergischen Ebersbach an der Fils von zwei Unbekannten erschlagen worden. Der Getötete soll einen Spaziergang mit seiner 30-jährigen Ehefrau unternommen haben, als die Tat passierte. Die Frau wies nach dem Angriff nur leichte Verletzungen auf. Eine Sonderkommission wurde daraufhin mit der Aufklärung der Tat beauftragt.

In Folge der Ermittlungen habe sich ein Verdacht gegen die Ehefrau und den Bruder des Mannes ergeben. Daraufhin habe die Polizei am Samstag die gemeinsame Wohnung des Getöteten und seiner Frau durchsucht. Das Paar habe sich die Wohnung mit dem 25-jährigen Bruder des Mannes geteilt. Zusätzlich habe die Polizei eine Wohnung im Ostalbkreis durchsucht, wohin die Frau einen Bezug gehabt habe.

Nach Polizeiangaben wurden bei der Durchsuchung mutmaßliche Beweismittel gefunden, die aktuell noch ausgewertet werden. Die Funde hätten für einen Haftbefehl gegen die 30-Jährige und den 25-Jährigen ausgereicht. Die beiden Tatverdächtigen befänden sich derzeit in Justizvollzugsanstalten.