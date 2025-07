Rassismus gegen Corona-Kranke

Nachdem die schwarze Ärztin Susan Moore an Covid-19 erkrankte, wurde sie in ein Krankenhaus im US-Bundesstaat Indiana eingeliefert. Laut der Afroamerikanerin hat dort ein weißer Arzt ihre Beschwerden heruntergespielt, sie fühlte sich rassistisch behandelt. Nun ist sie an den Folgen des Virus gestorben.