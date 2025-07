Die rechtsradikale Pegida-Bewegung hat mit einer islamfeindlichen Aktion in den Niederlanden Muslime provoziert. Anhänger der Bewegung haben islamophobe Silvester-Grußkarten an etwa 100 Moscheen geschickt, wie die türkische Nachrichtenagentur DHA am Dienstag berichtete.

Der Umschlag, der per Post an die Moscheen geschickt worden sei, soll eine Karte mit dem Text „Viel Glück im neuen Jahr“ enthalten haben. Auf der Karte sind die Beine einer Frau abgebildet, die mit Stöckelschuhen auf den Koran steigt.

Vertreter von diversen Moscheegemeinden seien durch die islamfeindliche Aktion verärgert gewesen und hätten gegen die Pegida-Bewegung in den Niederlanden Strafanzeige erstattet.

Die provokativen Silvester-Karten sind nicht die erste muslimfeindliche Aktion von niederländischen Pegida-Anhängern. 2018 sorgte eine geplante Demo für scharfe Kritik seitens der lokalen Muslime. Die Rechtspopulisten hatten am Ramadan eine Demonstration angemeldet, um vor Moscheen Schweinefleisch zu grillen. Die niederländischen Behörden hatten jedoch die Demo verboten.