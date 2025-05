In der syrischen Stadt Latakia haben sich am Dienstag hunderte Bürger versammelt, um nach den jüngsten Vorfällen in der gleichnamigen Provinz ihre Solidarität mit den Sicherheitskräften der Übergangsregierung zu bekunden. Die Demonstranten auf dem Scheich-Dahir-Platz trugen dabei Transparente mit Botschaften wie „Die Streitkräfte des gestürzten Regimes haben die Infrastruktur zerstört“, „Die Al-Sharaa-Regierung repräsentiert mich“ und „Wir stehen an der Seite der Sicherheitskräfte“.

Einige von ihnen schwenkten Fahnen der Freien Syrischen Armee, während andere Teilnehmer Bilder von Sicherheitskräften hochhielten, die zwischen dem 6. und 10. März bei Zusammenstößen mit Regime-Schergen ums Leben gekommen waren.

Eine Demonstrantin erklärte gegenüber der türkischen Nachrichtenagentur Anadolu, dass der Versuch des ehemaligen Regimes, einen konfessionellen Streit in Syrien zu schüren, gescheitert sei. „Wir werden bis zum Ende vereint bleiben. Wir lehnen Separatismus strikt ab“, sagte Rana al-Sayyid.

Ein weiterer Demonstrant, Muawiya Sahyouni, äußerte sich besorgt über die Vertreibung von Menschen innerhalb des Landes. „Jeder gehört zu unserer Familie. Wir wollen nicht, dass irgendein Alawit vertrieben wird. Unser Land ist vom Krieg erschöpft“, sagte er.

Ein anderer Teilnehmer, Bilal Salouha, forderte ein Ende des anhaltenden Konflikts. „Wir sind des Blutvergießens müde. Wir fordern auch diejenigen, die im Ausland leben, auf, in ihre Heimatstädte zurückzukehren“, sagte er.





Heftige Angriffe in den Küstenregionen

In der vergangenen Woche kam es in den Küstenprovinzen Latakia und Tartus zu koordinierten Angriffen durch Anhänger des gestürzten Assad-Regimes. Dabei handelte es sich um die schwersten Angriffe seit dem Sturz des Regimes. Patrouillierende Sicherheitskräfte und Kontrollpunkte wurden gezielt attackiert, es kam zu zahlreichen Todesopfern.

Nach dem Sturz von Baschar al-Assad im Dezember hatte die neue syrische Regierung eine Initiative gestartet, um den Status von ehemaligen Regime-Angehörigen in Militär und Sicherheitskräften zu regeln – unter der Bedingung, dass sie ihre Waffen abgeben und sich von Verbrechen fernhalten.

Zehntausende ehemalige Assad-Anhänger nahmen dieses Angebot an. Doch einige bewaffnete Gruppen, die aus Überbleibseln des Assad-Regimes bestanden, lehnten die Initiative ab. Insbesondere in den Küstenregionen, wo einst hochrangige Assad-Offiziere stationiert waren, blieben diese Gruppen aktiv. Viele von ihnen flohen in die Bergregionen und destabilisierten die Region immer wieder durch Angriffe auf Regierungskräfte.