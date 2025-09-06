Ein Jahr nach der Tötung der türkisch-amerikanischen Aktivistin Ayşenur Ezgi Eygi im besetzten Westjordanland beklagt ihre Familie das Ausbleiben einer unabhängigen Untersuchung. Die 26-Jährige war am 6. September 2024 bei einer Protestaktion gegen illegale israelische Siedlungen in Beita nahe Nablus von einem israelischen Scharfschützen erschossen worden.

Obwohl Videoaufnahmen und Augenzeugenberichte nahelegen, dass Eygi gezielt ins Visier genommen wurde, erklärten die israelischen Streitkräfte, sie sei „höchstwahrscheinlich“ indirekt und unbeabsichtigt getroffen worden. Für die Familie der Aktivistin und Menschenrechtsorganisationen ist diese Darstellung nicht nachvollziehbar – sie sprechen von einem gezielten Angriff und fordern eine unabhängige Untersuchung durch die USA.

Schmerzvolles Jahr für die Familie

Ehemann Hamid Ali schilderte gegenüber der Nachrichtenagentur Anadolu, die vergangenen zwölf Monate seien „extrem schmerzhaft“ gewesen. Weder von israelischer noch von US-amerikanischer Seite habe es bezüglich einer Untersuchung zu dem Fall Fortschritte gegeben. „Wir fordern noch immer dasselbe wie am ersten Tag – eine Untersuchung. Doch es gibt weder Ergebnisse noch ernsthafte Schritte“, sagte er.

Für ihn sei es schwer, seine Frau als Symbolfigur auf Protestplakaten zu sehen. „Für uns bleibt sie Ayşenur – meine Frau, die Schwester und Tochter. Ein wirklicher Mensch mit Stärken und Schwächen, keine übermenschliche Figur.“

US-Behörden verweisen auf Israel

Nach Eygis Tötung durch israelische Soldaten hatte die damalige US-Regierung Israel zu einer „schnellen und transparenten Untersuchung“ aufgefordert. Doch laut der Familie ist Washington bis heute untätig geblieben. Ein Sprecher des US-Außenministeriums erklärte nun auf Anfrage, man habe „keine höhere Priorität als die Sicherheit von US-Bürgern“ und verwies für den Stand der Ermittlungen auf israelische Behörden.

Die israelische Armee und das US-Justizministerium äußerten sich auf Anfrage nicht. In Türkiye läuft unterdessen ein Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft, das noch nicht abgeschlossen ist.