Internationale Hilfsorganisationen fordern Zugang zum Gazastreifen angesichts einer humanitären Katastrophe

Dringender Appell an die Weltgemeinschaft

Inmitten bitterer Kälte und wachsender Hungerkrisen im Gazastreifen hat das Internationale Rote Kreuz (IKRK) am Mittwoch den dringenden Zugang zu dem von Konflikten betroffenen Gebiet gefordert. Die Internationale Föderation der Rotkreuz- und Rothalbmondgesellschaften (IFRC) in Genf erklärte, dass ein „sicherer und ungehinderter“ Zugang dringend erforderlich sei, um lebenswichtige Hilfsgüter in die umkämpfte Region zu bringen.

Archaische Wetterbedingungen und unzureichende Notunterkünfte haben die Situation für Tausende von Menschen im Gazastreifen weiter verkompliziert. Wie die Organisation feststellte, haben anhaltende Regenfälle und Überflutungen dazu geführt, dass Wasser in den Notunterkünften bis zu 30 Zentimeter hoch stehe. Dies verstärkt die bereits „unerträgliche Lage“ für die Betroffenen, die ohnehin jetzt schon um ihr Überleben kämpfen müssen.

Zahl der Todesopfer steigt alarmierend

Die von den Vereinten Nationen gemeldeten Todesfälle unter neu geborenen Kindern verdeutlichen das Ausmaß der humanitären Krise in der Region. Acht Neugeborene sind bereits verstorben, da sie ohne Schutz vor Kälte und Regen unter notdürftigen Bedingungen in Zelten untergebracht waren. Der Generalsekretär der IFRC, Jagan Chapagain, unterstrich die Dringlichkeit des Zugangs zu Hilfsgütern, indem er erklärte: „Ohne sicheren Zugang werden Kinder erfrieren. Ohne sicheren Zugang werden Familien verhungern. Ohne sicheren Zugang können die humanitären Helfer keine Leben retten.“

Traurige Bilanz unter humanitären Helfern

Eine erschreckende Statistik ergibt sich aus einer Zählung der Vereinten Nationen, die dokumentiert, dass mehr als 330 Mitarbeiter humanitärer Organisationen im Gazastreifen getötet wurden, seit Israel im Oktober 2023 einen großangelegten militärischen Angriff auf die palästinensische Bevölkerung gestartet hat. Der erklärte Zweck der Offensive ist die Zerschlagung der Hamas, was jedoch zu einem massiven Anstieg der zivilen Todesopfer geführt hat, und Zehntausende von Unschuldigen wurden in den letzten Monaten getötet.

Im Zuge dieser eskalierenden Gewalt hat Israel nicht nur die Versorgung des Gazastreifens mit Wasser, Lebensmitteln, Treibstoff und Strom eingestellt, sondern auch massive Luftangriffe durchgeführt. Als Teil dieser Offensive haben israelische Bodentruppen auch in den dicht besiedelten Küstenstreifen eingegriffen.

Schockierende Statistiken aus dem Gazastreifen

Laut Angaben palästinensischer Stellen wurden seit dem Beginn der Offensive am 7. Oktober 2023 mehr als 45.900 Menschen im Gazastreifen getötet, während mindestens 109.300 weitere verletzt wurden. Diese Zahlen könnten jedoch weitaus höher sein, da viele Leichname unter den Trümmern des zerstörten Gebiets liegen und bisher nicht geborgen werden konnten. Berichten vor Ort zufolge handelt es sich bei einem Großteil der Opfer um Frauen und Kinder. Zudem sollen rund 10.000 Palästinenser von israelischen Soldaten verschleppt worden sein.

Die aktuelle Lage im Gazastreifen verdeutlicht nicht nur die schrecklichen humanitären Notstände, die durch den anhaltenden Konflikt verstärkt werden, sondern wirft auch ernsthafte Bedenken hinsichtlich der Sicherheit und des Wohlergehens der Zivilbevölkerung auf. In Anbetracht der blutigen Bilanz und der Notwendigkeit für sichere humanitäre Hilfe drängt die internationale Gemeinschaft auf sofortige Maßnahmen, um den Betroffenen zu helfen und die rechtswidrigen Angriffe auf Zivilisten zu stoppen.