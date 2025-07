Russland hat als erstes Land der Welt die Taliban als Regierung in Afghanistan offiziell anerkannt. Es bestünden gute Aussichten für die Entwicklung der Beziehungen, teilte Moskau am Donnerstag mit. Russland werde die Regierung in Kabul weiterhin in den Bereichen Sicherheit, Terrorismusbekämpfung und Drogenkriminalität unterstützen.„Diese mutige Entscheidung wird ein Beispiel für andere sein“, sagte der afghanische Außenminister Amir Chan Muttaki am Donnerstag nach einem Treffen mit dem russischen Botschafter in Afghanistan, Dmitri Schirnow, in Kabul.Bislang hat kein anderes Land die Taliban-Regierung formell anerkannt, nachdem sie im August 2021 die Macht übernahm. China, die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE), Usbekistan und Pakistan haben Botschafter nach Kabul entsandt, was als ein Schritt in Richtung Anerkennung gilt. Russland hat zuletzt seine Beziehungen zu den Taliban schrittweise ausgebaut.