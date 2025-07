Polizeigewalt im Jahr 2020

Zu den Hauptthemen in 2020 gehörte neben der Corona-Pandemie auch struktureller Rassismus bei Sicherheitskräften. Der Fall George Floyd in den USA sensibilisierte die Menschen weltweit gegen unverhältnismäßige Polizeigewalt. Auch Deutschland verzeichnete 2020 in verschiedenen Städten Fälle von massiver Polizeigewalt, die durch Handyaufnahmen von Passanten viral gingen.