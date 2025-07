Hessen: Moschee in Wächtersbach erhält Drohbrief mit Hakenkreuz

Erneut ist an ein muslimisches Gebetshaus in Deutschland ein Drohbrief adressiert worden. Unbekannte haben ein Schreiben mit Hakenkreuz und rassistischem Inhalt an die Zentralmoschee im hessischen Wächtersbach geschickt.