ARD: Störung bei „Tagesschau“

Eine Panne bei der „Tagesschau“ brachte Claus-Erich Boetzkes am Dienstag in Verwirrung. Nachdem der ARD-Moderator die Zuschauer begrüßt hatte, konnte er mit der Sendung nicht fortfahren. In den sozialen Medien wurde die technische Störung scherzhaft mit dem Scheitern der GEZ-Beitragserhöhung in Verbindung gebracht.