Die Berliner Polizei hat am Montag ein pro-palästinensisches Camp am Bundeskanzleramt aufgelöst. Als Grund gab die Behörde Störungen an. Es sei in den vergangenen Tagen zu „Lärmimmissionen und zu Einwirkungen auf das Bundeskanzleramt“ gekommen, hieß es. Deshalb habe man beschlossen, den Aktivisten einen neuen Ort zuzuweisen. Die Protestteilnehmer kritisierten die Maßnahme als Einschränkung ihrer demokratischen Rechte und betonten, dass das Camp legal angemeldet gewesen sei.