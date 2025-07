Homeschooling ohne Betreuung

Während des Lockdowns sind auch die Schulen weitestgehend geschlossen. Schüler müssen sich im Homeschooling ohne Präsenzunterricht durchboxen – nicht alle Eltern können ihre Kinder beim Lehrstoff unterstützen. Ein Opa in Berlin versucht, seine Enkelkinder so gut es geht zu unterrichten. „Die Arche“ in Berlin-Hellersdorf bietet Online-Hausaufgabenbetreuung an.