Navalny in Moskau verhaftet

Alexej Nawalny ist in Moskau verhaftet worden. Am Mittwoch hatte der Kreml-Kritiker angekündigt, nach Russland zurückkehren zu wollen. Er war im vergangenen August mit dem Nervengift Nowitschok vergiftet worden, seitdem hielt er sich zur Heilung in Deutschland auf. Für den Giftanschlag macht Nawalny Russlands Präsident Wladimir Putin verantwortlich.