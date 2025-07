Syrien: Suche nach Essen im Müll

Auf der verzweifelten Suche nach Essen für ihre Familien durchwühlen dutzende Menschen am Stadtrand von al-Malikiyah den Müll. Seit Jahren herrscht in Syrien eine humanitäre Katastrophe. Durch die Pandemie hat sich die Hungerkrise in dem Land verschärft.