Die Zahl der gegen das Coronavirus Geimpften hat in der Türkei in nur zwei Wochen 1,4 Millionen Menschen überschritten. Batry Berdyklychev, der Vertreter der Weltgesundheitsorganisation (WHO) in der Türkei, lobte am Mittwoch gegenüber der Nachrichtenagentur Demirören den Erfolg des Landes, in kürzester Zeit Millionen Menschen erreicht zu haben.

Berdyklychev sagte, dass die Türkei ihr „nationales Impfprogramm und Kapazitäten wirklich stark und effizient einsetzt“. Das Land verfolge einen „ausgewogenen Ansatz“ gegen den Pandemie-Ausbruch.

Die türkische Regierung setze dabei auf die „Prävention“ und „Kontrolle des Ausbruchs“. „In der Türkei gibt es einen effizienten Testmechanismus und moderne Methoden zur Kontaktverfolgung. Als WHO hat es uns Hoffnung gegeben, dass in sehr kurzer Zeit mehr als eine Million Menschen geimpft wurden“, erklärte der WHO-Vertreter.

„Wir müssen so viele Menschen wie möglich impfen, um die Immunität zu stärken und schwere Fälle zu verhindern“, betonte Berdyklychev. „Wir wissen, dass der Impfstoff die Entwicklung der Krankheit hemmt, aber wir haben keine konkreten Daten darüber, ob er die Ausbreitung der Krankheit verhindert. Daher ist Vorsicht geboten und die Menschen sollten sich an die Hygieneregeln halten.“

Am 13. Januar begann die Türkei mit der Massenimpfung ihrer Bevölkerung im Kampf gegen das Coronavirus. Im Land wurden seit Ausbruch der Pandemie über 2,4 Millionen Infektionen registriert.

