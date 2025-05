Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) empfängt am Dienstagabend Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron in Berlin. Das Treffen im Kanzleramt diene der Vorbereitung des am Donnerstag beginnenden Europäischen Rates, sagte Regierungssprecher Steffen Hebestreit am Freitag in Berlin. „Insofern werden vor allem europapolitische Themen den Schwerpunkt des Gespräches bilden“, fügte er hinzu. „Aber sicherlich auch die uns alle bedrückenden internationalen Themen werden eine Rolle spielen, insbesondere die Entwicklung in der Ukraine.“

Scholz werde dann am 20. und 21. März bei dem EU-Gipfel in Brüssel teilnehmen, sagte Hebestreit weiter. Dort werde ebenfalls über die Lage in der Ukraine und die Stärkung der europäischen Sicherheits- und Verteidigungsfähigkeit gesprochen. Hebestreit zufolge wolle sich Scholz vor dem Treffen mit CDU-Chef Friedrich Merz austauschen – ob telefonisch oder im persönlichen Gespräch stehe noch nicht fest. Merz befindet sich derzeit mit der SPD in Koalitionsgesprächen zur Bildung einer neuen Bundesregierung.