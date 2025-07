Eine Autobombe in der nordsyrischen Stadt Azaz hat vier Menschen getötet. Das berichtete die „Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte“ (SOHR) am Sonntag. Weitere Anschläge wurden in Afrin und al-Bab gemeldet. Für die Angriffe sei die Terrorgruppe YPG/PKK verantwortlich, erklärte das türkische Verteidigungsministerium.

Mindestens 22 weitere Menschen sind laut SOHR bei der Explosion in Azaz in der nördlichen Provinz Aleppo verletzt worden. Die Explosion habe auch zu schweren Sachschäden geführt.

Sie ereignete sich demnach in der Nähe des Kulturzentrums der Stadt, das als Stützpunkt der Oppositionsregierung genutzt werde, informierte eine örtliche Polizeiquelle die Deutsche Presse-Agentur (dpa).

Anschläge auf al-Bab und AfrinBei einem weiteren Vorfall explodierte eine Autobombe vor einem Kontrollpunkt der Oppositionskräfte in der Nähe der Stadt al-Bab. Fünf Kämpfer der Opposition seien getötet worden, erklärte SOHR.

Zuvor am Samstag wurden in der Stadt Afrin, die 2018 durch türkische Streitkräfte von der YPG/PKK befreit worden war, sechs Zivilisten durch eine Autobombe getötet. Etwa 25 weitere Menschen erlitten Verletzungen.

YPG greift Zivilisten anWährend die YPG/PKK noch am Samstag das Stadtzentrum von Afrin angriff, nehme sie „heute Zivilisten in Azaz und al-Bab ins Visier“, verurteilte das türkische Verteidigungsministerium die Taten auf Twitter. Bombenanschläge auf Gebiete in Nordsyrien, die von der syrischen Oppositionsregierung gehalten werden, sind keine Seltenheit.

Der Bürgerkrieg in Syrien begann 2011 mit der brutalen Unterdrückung von Anti-Regierungsprotesten und hat bislang zum Tod von 387.000 Menschen geführt. Millionen Menschen wurden vertrieben.

In ihrer mehr als 30-jährigen Terrorkampagne gegen die Türkei ist die PKK für den Tod von 40.000 Zivilisten verantwortlich - darunter auch Frauen und Kinder. Die PKK wird von der Türkei, den USA und der EU als Terrororganisation gelistet. Die YPG gilt als syrischer Ableger der PKK.