Rassismus-Kritik an WDR

„Aber ich finde, da sitzen wahrscheinlich zwei, drei Leute. (...) Die haben vielleicht auch nichts Besseres zu tun und fangen dann mit so einem (...) Quatsch an.” – In der WDR-Talkrunde „Die letzte Instanz” diskutierten prominente Gäste über rassistische Sprache in Deutschland. Auf Social Media wurden die ausschließlich weißen Teilnehmer heftig kritisiert.