YPG-Anschläge im Norden Syriens

Bei zwei YPG/PKK-Terroranschlägen in Nordsyrien sind zehn Menschen getötet und Dutzende verletzt worden. Am Sonntag detonierte eine Autobombe nahe eines Kulturzentrums in der Stadt Azaz. Ein weiterer Anschlag richtete sich gegen einen Kontrollpunkt. Im Norden Syriens kommt es immer wieder zu Bombenanschlägen der YPG, des syrischen Ablegers der PKK-Terrororganisation.