Polizeigewalt in Russland

Ein Unterstützer des inhaftierten Kreml-Kritikers Alexej Nawalny wurde bei einer Demonstration in der russischen Stadt Tscheljabinsk von Polizisten auf dem Boden fixiert. In Anlehnung an George Floyd und den „I can't breath“-Slogan der Black-Lives-Matter-Bewegung schrie der Mann auf Russisch, dass er nicht atmen könne. Die anstehende Gerichtsverhandlung am Dienstag, bei der Nawalny eine Verurteilung zu einer langjährigen Haftstrafe droht, befeuert seit Tagen landesweite Demonstrationen seiner Anhänger. Berichten zufolge gab es in der Nacht zum Montag mehr als 5100 Festnahmen.