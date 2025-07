Trump besichtigt Migranten-Haftanstalt „Alligator Alcatraz“

Mitten in der Wildnis Floridas entsteht eine neue US-Haftanstalt für Migranten. Präsident Trump erklärte bei eine Besuch am Dienstag, was möglichen Ausbrechern drohen dürfte. Wer fliehen wolle, müsse wissen, wie man Alligatoren entkommt, sagte er.