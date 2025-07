Safiye Ali wäre heute 127 Jahre alt geworden. Die türkische Medizinerin gilt als Pionierin auf ihrem Gebiet. Google nimmt den Geburtstag Alis zum Anlass, um an ihre Leistungen und Erfolge zu erinnern. Die Medizinerin wurde 1894 in Istanbul, der damaligen Hauptstadt des Osmanischen Reiches, geboren. Nach ihrer Ausbildung in Istanbul machte sich Safiye Ali 1916 auf den Weg nach Deutschland und begann ein Studium an der medizinischen Fakultät der Universität Würzburg. Nach dem erfolgreichen Abschluss kehrte Ali nach Istanbul zurück und öffnete 1923 ihre eigene Praxis. Somit wurde sie die erste Medizinerin in der jungen Republik Türkei.

Nicht nur im medizinischen Bereich sondern auch in der Wohltätigkeitsarbeit gilt Safiye Ali als Vorreiterin. Sie setzte sich intensiv für das Wohlergehen von Müttern und Säuglingen ein und nahm an mehreren internationalen Kongressen teil. Sie war auch die erste Frau, die in der türkischen Republik als Dozentin Schülerinnen in Gynäkologie und Geburtshilfe unterrichtete.

In Deutschland lernte die türkische Medizinerin den Augenarzt Dr. Ferdinand Krekeler kennen. Das Paar heiratete, beide arbeiteten gemeinsam in der 1923 gegründeten Klinik in Istanbul. Nach ihrer Tätigkeit in Istanbul kehrte das Paar nach Deutschland zurück. Am 5. Juli 1952 starb Safiye Ali in Dortmund an Brustkrebs.