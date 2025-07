Die USA haben drei Terroranschläge im Norden Syriens verurteilt, bei denen mindestens 20 Zivilisten getötet wurden. „Die Vereinigten Staaten verurteilen die Terroranschläge am vergangenen Wochenende in Azaz, al-Bab und Afrin“, sagte der Sprecher des Außenministeriums, Ned Price, in einer Erklärung.

Bisher bekannte sich keine Gruppe zu den Angriffen, aber lokale Sicherheitskräfte verdächtigen die Terrororganisation YPG/PKK. „Die Vereinigten Staaten sind zutiefst beunruhigt über die Häufigkeit solcher Angriffe in den letzten Monaten, einschließlich des wiederholten Einsatzes von fahrzeuggestützten improvisierten Sprengsätzen“, geht aus der Erklärung hervor.

„Diejenigen, die für die Gewalttaten verantwortlich sind, sollten zur Rechenschaft gezogen werden. Ihre Handlungen gefährden das syrische Volk und drohen, die Region weiter zu destabilisieren“, heißt es weiter.

Die YPG/PKK-Terroristen führen weiterhin Angriffe durch, bekennen sich aber nicht zu den Gewalttaten, wenn dabei Zivilisten zu Schaden kommen, berichten lokale Sicherheitsquellen.

Die Terrorgruppe, die aus den benachbarten syrischen Regionen Tal Rifaat und Manbidsch angreift, nimmt immer wieder die Siedlungen Dscharabulus, Azaz, Afrin und al-Bab ins Visier. Bombenanschläge auf Gebiete in Nordsyrien, die von der syrischen Oppositionsregierung gehalten werden, sind keine Seltenheit.

Die PKK, die von der Türkei, den USA und der EU als Terrororganisation gelistet wird, ist in ihrer mehr als 30-jährigen Terrorkampagne gegen die Türkei für den Tod von fast 40.000 Menschen verantwortlich, darunter Frauen und Kinder. Die YPG gilt als syrischer Arm der PKK.

Seit 2016 hat die Türkei eine Reihe von Anti-Terror-Operationen an ihrer Grenze in Nordsyrien gestartet, um die Bildung eines Terrorkorridors zu verhindern und eine friedliche Ansiedlung der syrischen Bewohner zu ermöglichen.

Der Bürgerkrieg in Syrien begann 2011 mit der brutalen Unterdrückung von Anti-Regierungsprotesten und hat bislang zum Tod von 387.000 Menschen geführt. Millionen Menschen wurden vertrieben.

