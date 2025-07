Die halbstaatliche Fluggesellschaft Turkish Airlines (THY) plant, AnadoluJet auszugliedern und als eigenständige Billigfluglinie auf dem Markt zu etablieren. Nachdem THY das Frachtgeschäft aussortiert hat, gründet sie mit AnadoluJet nun ein zweites Tochterunternehmen.

So wie bei Turkish Cargo soll auch der Billigfluganbieter auf diese Weise schneller expandieren – auch mithilfe strategischer ausländischer Investoren. Es gebe bereits erste Interessenten an einer Partnerschaft, erklärte der THY-Vorstandsvorsitzender İlker Aycı auf einer Pressekonferenz.

Die AnadoluJet-Linie umfasst derzeit eine Flotte von 35 Boeing 737-800. Vom Sabiha Gökçen-Flughafen im asiatischen Teil von Istanbul und dem Flughafen in Ankara aus werden 68 Ziele in Europa, dem Nahen Osten und Inlandsziele angesteuert.

Im Frachtverkehr belegte die Türkei im Jahr 2020 den 6. Platz. Beim Transport von medizinischen Hilfsgütern rangiere das Unternehmen weltweit an dritter Stelle, betonte Aycı. THY habe die Corona-Krise als eine Chance wahrgenommen und dabei die steigende Nachfrage berücksichtigt. Während der Pandemie seien bislang 50 Passagierflugzeuge und 25 Frachtflugzeuge für Lieferungen eingesetzt worden.

THY Cargo habe 2020 eine von weltweit 20 Ladungen befördert. Bis 2023 will THY Cargo zu den drei besten führenden Luftfrachtunternehmen der Welt aufsteigen. Erreichen will man das dank des neuen Drehkreuzes Istanbul mit seiner optimalen Lage am Schnittpunkt des globalen Luftfrachtverkehrs.