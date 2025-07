Türkei: Nur „Souveräne Gleichheit“ kann Zypernfrage lösen

Die Türkei und Türkische Republik Nordzypern glauben nicht mehr an eine föderative Lösung in der Zypernfrage. Die Zyperngriechen müssten sich mit der „De-facto-Situation“ auf der Insel abfinden, so der türkische Außenminister.