Die Europäische Union begrüßt die kürzlich angekündigte Reformagenda der türkischen Regierung. „Wir haben das gut aufgenommen. Wir wünschen uns konkrete Schritte in eine Richtung, die dazu führt, dass sich ein Fenster der Möglichkeiten in den EU-Türkei-Beziehungen öffnet“, sagte der EU-Botschafter in der Türkei, Nikolaus Meyer-Landrut, am Donnerstag in der Provinz Kayseri. Der Diplomat bezog sich dabei auf den jüngsten Reformschub der türkischen Regierung.

„Das Reformpaket umfasst ganz wesentliche Themen wie Wirtschaftsreformen, Justizreformen und einen EU-Aktionsplan. Dies ist nicht nur für das Land [die Türkei] wichtig, sondern auch für die Beziehungen zwischen der Türkei und der EU“, unterstrich Meyer-Landrut. „Insofern werden wir die Entwicklungen genau verfolgen.“

Es sei wichtig, Vertrauen zu schaffen, so der EU-Diplomat weiter, und sich auf positive Schritte in den Beziehungen zwischen der Türkei und der EU zu konzentrieren.

Der Vorsitzende der Handelskammer in Kayseri, Ömer Gülüsoy, bedankte sich für den Besuch von Meyer-Landrut. Er betonte, dass die Zukunft der Türkei und der EU miteinander verwoben seien.

