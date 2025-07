Rhein-Hochwasser überschwemmt Ufer

Aufgrund von Schneeschmelze und heftigen Regenfällen in Süddeutschland trat der Rhein in den vergangenen Tagen über seine Ufer. In Köln wurden Uferpromenaden überflutet. Wegen eines Pegelstands von zeitweise über 8,5 Metern musste die Schifffahrt vorübergehend eingestellt werden.