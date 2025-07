Das Geheimnis des mysteriösen Metall-Monoliths im Südosten der Türkei ist gelüftet. Entgegen aller Spekulationen entpuppte sich das Objekt als Teil einer Werbekampagne des türkischen Raumfahrtprogramms. Dieses verkündete der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan am Dienstag in Ankara.

Erdoğan ließ ein Bild des mysteriösen Monolithen auf einem Bildschirm hinter sich einblenden und zitierte die göktürkische Inschrift darauf: „Schau in den Himmel, sieh den Mond.“ Damit war klar, dass es sich um eine PR-Kampagne der türkischen Regierung handelt.

Die drei Meter hohe und einen Meter breite Metallsäule war am vergangenen Freitag rund 20 Kilometer vom Stadtzentrum von Şanlıurfa entfernt in der Nähe der Kultstätte Göbekli Tepe gesichtet worden. Viele neugierige Menschen hatten den Fundort vor dem UNESCO-Weltkulturerbe besucht und rätselten über den Ursprung des Monolithen. Die Metallsäule hatte auch internationales Medieninteresse erregt, bevor sie am Dienstagmorgen verschwand.

Ähnliche Objekte tauchen immer wieder an verschiedenen Orten auf der Welt auf. Bei einigen Metall-Monolithen ist der Ursprung bis heute nicht geklärt.

