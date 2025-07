„Ulmer Nest“ bietet Erfrierungsschutz

Tod durch Erfrieren – gerade Obdachlose sind im Winter dieser Gefahr ausgesetzt. Ein Ulmer Kollektiv möchte mit mobilen Schlafkapseln obdachlose Menschen vor dem Erfrieren retten. Damit bietet das „Ulmer Nest“ für sie eine Notzuflucht an. In kalten Nächten soll es vor lebensbedrohlichen Temperaturen schützen. Die aufklappbare Holzkonstruktion soll „für diese durch alle Raster gefallenen Menschen als Notfallinstrument in letzter Instanz einen niederschwelligen Schutz für Leib und Leben“ bieten. Sensoren überprüfen die Luftqualität und zeigen an, ob sich jemand in der Kapsel aufhält. Tagsüber ist die mobile Konstruktion verschlossen, sie entriegelt sich erst ab einer bestimmten Temperatur. Das Projekt befindet sich in der Testphase, bislang gibt es zwei Prototypen.