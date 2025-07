Der Leiter der Delegation der Europäischen Union in der Türkei, Nikolaus Meyer-Landrut, hat nach der Exekution von mehreren türkischen Zivilisten durch die PKK-Terrororganisation sein Beileid bekundet. „Wir möchten den Hinterbliebenen und der Türkei unser tief empfundenes Mitgefühl aussprechen“, sagte der EU-Botschafter in einer schriftlichen Erklärung am Montag.

Im Zuge eines Antiterror-Einsatzes der türkischen Streitkräfte hatte die PKK letzte Woche 13 türkische Geiseln ermordet. Der Zwischenfall soll sich am 10. Februar in der nordirakischen Gebirgsregion Gara ereignet haben, wie der türkische Verteidigungsminister Hulusi Akar am Sonntag mitteilte. Die meisten Gefangenen sollen mit Schüssen in den Kopf exekutiert worden sein.

Die Türkei hatte eine grenzüberschreitende Antiterror-Operation im Nordirak gestartet, um die PKK und andere Terrorgruppen daran zu hindern, erneut strategisch wichtige Positionen einzunehmen, die für Terroranschläge genutzt werden könnten. Die Operation wurde am Sonntag abgeschlossen.

In ihrer mehr als 40-jährigen Terrorkampagne gegen die Türkei ist die PKK - die von der Türkei, den USA und der Europäischen Union als Terrororganisation gelistet wird - für den Tod von 40.000 Menschen, darunter Frauen und Kinder, verantwortlich.

