Die Türkei hat den diplomatischen Gesandten der USA ins Außenministerium einbestellt. „Heute wurde der US-Botschafter David Satterfield in unser Ministerium einbestellt und unsere Reaktion auf die Erklärung der USA wurde auf das Schärfste zum Ausdruck gebracht“, hieß es in einer Pressemitteilung des türkischen Außenamtes. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan bezeichnete die US-Stellungnahme vom Sonntag als „lächerlich“. Seit Jahren beliefere das US-Militär die YPG/PKK-Terrorgruppe mit Waffen.

In der Stellungnahme der USA heißt es unter anderem: „Wenn sich Berichte über den Tod von türkischen Zivilisten durch die PKK, eine designierte Terrororganisation, bestätigen, verurteilen wir diese Aktion auf das Schärfste.“ Der türkische Präsident Erdoğan kritisierte daraufhin in einer Rede am Montag die Haltung des US-amerikanischen NATO-Partners. Die Vereinigten Staaten hätten sich auf die Seite der PKK und ihres syrischen Ablegers, der YPG, gestellt. Die YPG/PKK werde seit langem vom US-Militär mit Ladungen voller Waffen und Munition ausgerüstet.

Am Wochenende war in den sozialen Medien neues Videomaterial über den Transport von Militärgütern in das von der YPG/PKK gehaltene Gebiet im Nordosten Syriens aufgetaucht. Darunter befanden sich auch Panzerfahrzeuge.

„Die Erklärung der USA zu der Hinrichtung türkischer Bürger durch die PKK im Nordirak ist lächerlich. Sie behaupten, dass sie die PKK nicht unterstützen würden, aber das tun sie ganz sicher“, sagte das türkische Staatsoberhaupt. „Wenn ihr unsere weltweite Allianz und bei der NATO fortsetzen wollt, dann müsst ihr aufhören, euch auf die Seite der Terroristen zu stellen“, sagte Erdoğan an die USA gerichtet.

Das Blut der unschuldigen Menschen, die im Nordirak getötet wurden, klebe an den Händen all derer, die die PKK-Terroristen verteidigten, unterstützten und mit ihnen sympathisierten. „Dies ist nicht das erste Massaker der PKK an Zivilisten“, so Erdoğan.

In ihrer mehr als 40-jährigen Terrorkampagne gegen die Türkei ist die PKK - von der Türkei, den USA und der EU als Terrororganisation gelistet - für den Tod von 40.000 Menschen verantwortlich, darunter Frauen und Kinder.