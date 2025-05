Die spanische Küstenwache hat ein Baby gerettet, das auf einem Flüchtlingsboot im Atlantik geboren wurde. Die Küstenwache teilte am Mittwoch im Onlinedienst X mit, dass das Neugeborene und seine Mutter am Montag wohlbehalten von dem Schlauchboot gerettet worden seien. Sie seien mit einem Hubschrauber nach Arrecife auf Lanzarote gebracht worden. Das Boot mit den Geflüchteten an Bord war den Angaben zufolge auf dem Weg zu den Kanarischen Inseln.

Auf den Kanarischen Inseln waren im vergangenen Jahr 46.843 Flüchtlinge ohne gültige Papiere angekommen - so viele wie nie zuvor. Strengere Kontrollen im Mittelmeerraum bewegen immer mehr Flüchtlinge dazu, die gefährliche Reise von Westafrika über den Atlantischen Ozean zu den Kanarischen Inseln zu wagen. Immer wieder kommen dabei Menschen in seeuntauglichen Booten ums Leben.

Ende Dezember berichtete die Menschenrechtsorganisation Caminando Fronteras, dass im Jahr 2024 mindestens 10.457 Menschen bei der Flucht über das Meer nach Spanien ums Leben gekommen sind.